Son dakika haberi! Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi sis tehlikesi

Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi sis tehlikesi... Süper Lig 'de bugün oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi sis tehlikesi yaşanabilir. Bir kaç saat içinde İstanbul'u etkisi altına alması beklenen sisin maçın ikinci yarısında yoğunluğu artırması bekleniyor.

Karşılaşma öncesi İstanbul'da açık hava var ancak uydu görüntüsünden yapılan tahminlere göre ilerleyen saatlerde sisli havanın İstanbul'un üstünü kapatma ihtimali bulunuyor.

Dev maç öncesi Vodafone Park'ın son durumunu foto muhabirimiz Saycan Sayım böyle görüntüledi.

İstanbulspor - Menemenspor maçı ertelenmişti!

TFF 1. Lig'de dün akşam saatlerinde oynanan İstanbulspor - Menemenspor mücadelesi ikinci yarıda görüşün tamamen kaybolması sonrası bugüne ertelenmişti.

Benzer durumun Beşiktaş - Trabzonspor maçında yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.







