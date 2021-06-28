Son dakika haberi! Beşiktaş sportif direktör arıyor

Geçen sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Beşiktaş , yeni sezonda da teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam edecek. Siyah beyazlı yönetim, biraz uzun sürse de sonunda Yalçın ile imzaları atarak taraftarı rahatlattı. Siyah beyazlılar bir yandan transfer için çalışmalar yürütürken diğer yandan başkan Ahmet Nur Çebi, yeni sezonda bir de sportif direktör tayin etmek istiyor.

Takımla yönetim arasında köprü

Eski Başkan Fikret Orman'ın Önder Özen ile denediği sportif direktörlük, daha sonra Ali Naibi ile ' futbol direktörlüğü' adı altında devam etmişti. Ancak Çebi yönetime gelince Naibi ile geçen sezona başlamadı ve yollarını ayırdı. Buna karşın sezon içerisinde adı ister sportif ister idari olsun, bir profesyonel direktöre ihtiyaç olduğunu da ortaya koydu. Yeni sezonda futbol takımıyla yönetim arasında sağlıklı bir köprü kurulması hedefleniyor.

'Sahaya inebilir' denilmesin

Başkan Çebi, bu pozisyon için bazı profesyonellerle görüşmelere başladı. Çebi, yeni direktörle birlikte kulübün scout sisteminden futbol takımının idari ve ekonomik planlamalarını merkezi bir sisteme kavuşturmayı planlıyor. Kafasından geçen sportif direktör bir profesyonel. Yani ne eski bir futbol yıldızı ne de bir teknik adam olacak. Başkan, sportif direktörün, 'sahaya da inebilir' tartışmalarına mahal vermeyecek bir isim olmasını istiyor. (Ajansspor)