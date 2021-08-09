Leicester City ile 3 milyon Euro artı 750 bin Euro bonus karşılığında anlaşan Beşiktaş Yönetimi, Rachid Ghezzal'i İstanbul’a getiriyor. Cezayirli yıldız, yarınsaat 14:00’de İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak.

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 8 gol ve 18 asistlik performans ortaya koyan Rachid Ghezzal, Kara Kartal’ın elde ettiği çifte şampiyonluğun önemli mimarları arasında yer almıştı. Yıldız ismin cuma günü Çaykur Rizespor ’la oynanacak lig mücadelesinin kadrosuna yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Beşiktaş, 8 gol, 18 asistlik performans sergileyerek şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Rachid Ghezzal'in transferini uzun süren görüşmeler sonunda tamamlandı.

Leicester’ın yeni sezon kampının tamamında yer alan ve bundan dolayı hazır olan Ghezzal, görev verilmesi halinde ilk maçta süre bile alabilecek.







