Süper Lig 'de geçtiğimiz sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer dönemine devre arasında resmiyet kazandırdığı Gedson Fernandes’le giriş yapan, ardından sırasıyla Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'a Siyah Beyazlı formayı giydiren Kara Kartal, 5. imzayı Jackson Muleka'ya attırdı. Standard Liege ile 3 milyon 350 bin Euro karşılığında anlaşmaya varıldığı duyuran Beşiktaş, Demokratik Kongolu golcü ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

''Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da kiralık geçiren Muleka, attığı 12 golle tüm dikkatleri üzerine çekti ve transferin gözde ismi oldu.







