34 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcelo Süper Lig 'e geri dönüyor. Lyon taraftarıyla sıkıntı yaşayan ve takımdan gönderilmek istenen Marcelo Çaykur, Rizespor 'la görüşüyor.

Stoper arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor Lyon forması giyen Marcelo ile anlaşmaya yakın. Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı futbolcunun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Fransız ekibi Lyon'un 2023'te sözleşmesi bitecek 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu bedelsiz bırakacağı belirtiliyor.

Bu sezon Lyon formasıyla 2 maça çıkabilen Marcelo 2016-2017 yılları arasında Siyah-Beyazlı formayı giymişti.

Yakup Çınar - Fanatik Özel