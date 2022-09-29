Son dakika haberi! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde Vodafone Park'ta kavga!
Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı lacivertli bazı taraftarlar, siyah beyazlı takımın stadının önüne gelen Fenerbahçe tezahüratlarında bulundu. Daha sonra stadın önüne gelen Beşiktaşlı olduğu öne sürülen bir grup taraftar ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında kavga çıktı. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig 'in 8'inci haftasında Beşiktaş 'ın Fenerbahçe 'yi konuk edeceği derbi maç öncesinde alınan kararla sarı-lacivertli taraftarlar tribünde yer alamayacak. Bu kararın açıklanmasının ardından Vodafone Park önüne dün akşam saatlerinde 25-30 kişilik bir grup geldi. Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği kapattı. Bir süre sonra başka bir grup olay yerine gelirken, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1575384078337167361
Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)