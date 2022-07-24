Son dakika haberi! Beşiktaş Christian Fassnacht transferini bitiriyor!

Beşiktaş 'ta transfer hareketliliği devam ediyor... Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni bir sistemle sezona hazırlanan ve Fransız hocanın oyun planına uygun isimleri kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, bir transferi daha bitirme aşamasına geldi.

Şu ana kadar, Gedson Fernandes, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Cenk Tosun'u renklerine bağlayan Kartal, Christian Fassnacht'la da prensip anlaşmasına vardı.

İLK MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

İsviçreli oyuncu için Young Boys'la ise pazarlıklar devam ediyor... Boys'la anlaşma sağlandığı an transfer resmi olarak açıklanacak. Yeni başlayan İsviçre Ligi'nin ilk haftasında Zürih'e karşı 11'de sahaya çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bir gol bir asistle 4-0'lık galibiyete katkı verdi.

2017'den bu yana Young Boys'ta forma giyen Fassnacht, bu sürede 219 maçta oynadı. Orta sahanın sağında görev yapan 28'lik İsviçreli, aynı zamanda orta sahanın solunda ve 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.

OLDUKÇA SKORER BİR OYUNCU

Fassnacht, Valerien Ismael'in sistemi için ise biçilmiş kaftan olabilir. Üçlü savunmada orta sahanın sağında görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, hızı ve enerjisi ile dikkat çekiyor. Dörtlü savunmada ise sağ kanat olarak oynayabiliyor.

Bölgesine göre oldukça skorer bir isim... Young Boys'ta forma giydiği her iki maçın birinde neredeyse skora katkı yapmayı başardı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Blick de Beşiktaş'la Young Boys'un anlaşmak üzere olduğunu ve oyuncunun yeni sezonda İstanbul'da forma giyeceğini duyurdu. (Akşam)