Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayan genç eldiven Berke Özer suskunluğunu bozdu. Sarı-lacivertli takımdaki ayrılık kararı hakkında konuşan Berke Özer, Galatasaray derbisinde yaşadıklarını anlattı. A Spor'a konuk olan Berke Özer, transfer süreci hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

"BİR RÜYANIN GERÇEKLEŞMESİYDİ"

Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemle ilgili konuşan Berke Özer, "Fenerbahçe'ye transfer olmak benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi. Hayalini kurduğum, idol olarak gördüğüm insanlarla aynı formayı terletmek. Hayatımın en özel anlarından biriydi imza günüm. Daha sonra 2 sene Belçika'da kiralık olarak oynadım. Hem kendimi kanıtlama şansım oldum, hem de tecrübe kazandım. Ardından Fenerbahçe'ye döndüm" dedi.

"HAYATIMIN EN ÖZEL ŞEYİYDİ"

Sarı-lacivertli takımda forma giymenin zor olduğunu belirten genç eldiven, "Fenerbahçe'de her zaman zorlu bir süreç. Baskı, büyük camialarda bunlar olabiliyor. Çocukluktan beri hayalini kurduğum formayı giymek, çok özel maçlarda oynamak, kaptanlığını yapmak benim için hayatımın en özel şeyiydi" açıklamasını yaptı.

"TEK YAPMAMIZ GEREKEN İYİ OYUNCULARA GÜVENMEK"

Türk kalecilerin yetenekli olduğunun altını çizen Berke Özer, "Türk kulüplerinde şu an kaleci bolluğu var. Türk kaleci olarak bolluk var. Bunun da açık sebebi oynama fırsatı bulmaları. Oynadıkça da görüyoruz, her gün başka takımdan başka oyuncular çıkıyor. İnşallah bu oyunculara güvenmeye devam ediyoruz. Gerçekten kulüplerin de ihtiyacı var. Bu genç oyuncular sayesinde 15-20 milyon euroluk satışlar gerçekleştiriyor. Bence tek yapmamız gereken iyi olan oyunculara güvenmek" diye konuştu.

Yabancı sınırının Türk kalecileri olumlu yönde etkilediğini belirten Berke Özer, "Yabancı sınırının kalecilere bir artısı oldu. Hiç kimse onu kalede kullanmak istemiyor. Türk kaleciler tercih ediliyor genelde. Tercih edilince de aldığımız performans ve oyuncuların satılması ekonomik anlamda da çok büyük kar ediyor kulüpler. Umarım böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

"BENİ ÇOK MUTLU EDEN ANILAR VAR"

Fenerbahçe'de forma şansı bulduğu dönemi anlatan Berke Özer, "Daha önce 2 senede Belçika'da oynayıp geldim, hazır olarak oradaydım. Altay'ın talihsiz bir sakatlığı oldu. Aynı zamanda hoca değişimi, kötü giden performansımız oldu. Futbolun içinde bunlar var. Geriye dönüp baktığımda hatırlayacağım harika bir derbi, oynadığım Avrupa maçları. Beni çok mutlu eden anılar da var" dedi.

"İNANILMAZ BİR MAÇ OLDU"

Galatasaray derbisinde yaşadıklarını anlatan genç eldiven, "Benim için çok duygusal bir maçtı Galatasaray derbisi. 1 haftadır evde hasta yatıyordum, hiç antrenmana çıkamadım. Daha sonra derbiye çıktım ama inanılmaz bir maç oldu hem benim hem de takım için. İnanılmaz güzel bir şeydi, rüya gibi bir şeydi benim için" diye konuştu.

"KENDİMİ GELİŞTİRME ZAMANI"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la aralarındaki ilişkiyi anlatan Berke Özer, "Her genç oyuncu için en önemli şey oynamak, kendisini geliştirmek, forma şansı bulabilmek. Bu süreçte başkanımızın çok büyük desteği oldu. Geldiğimden, ayrıldığım güne kadar, hala daha desteklerini hep hissettim. Başkandan ziyade, baba-oğul, ağabey-kardeş gibiydik. Bu süreçte de onunla konuştuk, kendisinin de dediği gibi iki taraf için de en hayırlı olacak kararı verdik. Şimdi de oynayıp, kendimi geliştirme zamanı" açıklamasını yaptı.

"BİR PROJE OLSUN İSTİYORUZ"

Berke Özer transfer sürecine dair de konuştu. Genç eldiven konuya dair, "Kolay bir karar değildi. Hem menajerim hem de ailemle böyle bir karar aldım. İnşallah yurt dışında o kültürü alıp, en iyi şekilde kulübümüzü ve ülkemizi temsil etmek istiyorum. Türkiye'den de görüştüğümüz var ama asıl hedefimiz hep yurt dışıydı. Ama kesinlikle yurt dışı diyemem. Bir proje olsun istiyoruz. Zor bir karar vererek Fenerbahçe'den ayrıldık, bunun neticesinde en doğru kararı vermek istiyoruz" dedi.



