Beşiktaş ’ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor ’dan kadrosuna kattığı Salih Uçan, bir diğer İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir’e kiralandı. Siyah-Beyazlı ekipte toplam 15 maçta şans bulan Salih Uçan, 548 dakika süre aldı. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ta gol veya asist katkısı yapamadı. Daha fazla şans bulmak istediği Başakşehir’den kendisine gelen öneriyi kabul eden başarılı orta saha oyuncusu, kulübüyle de görüşerek transferi bizzat kendisi tamamladı. Salih Uçan’ın Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

RESMEN AÇIKLANDI

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Beşiktaş forması giyen Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan’ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Salih Uçan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.