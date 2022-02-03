Galatasaray 'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, Antalya Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Kayserispor maçında sahada olamayacağını belirten Gomis Galatasaray'a para için gelmediğini söyledi.

Gomis'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yeniden Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Galatasaray'ı biliyorum ama yeni bir ekip, yeni arkadaşlar var. Çok çalışmak zorundayım. Bunu da biliyorum. İnşallah birlikte iyi bir iş çıkaracağız."

"Kontrat konusuyla ilgili söylentiler beni de rahatsız ediyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Bu sezon şampiyon olamayacağımızı biliyorum ama Galatasaray'ın alt lige düşmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Önümüzdeki sezon şampiyon olmak için geldim. Çok yolculuk yaptım. Henüz hazır değilim. Umuyorum ki Kayserispor maçında takım arkadaşlarımın yanında olacağım."

"Galatasaray'da yer almak için paraya ihtiyacım yok. Buraya başarılı olmak için geldim."