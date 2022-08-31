Son dakika haberi! Arda Turan futbolu bırakma kararı aldı!

Galatasaray ve Türk futbolunun önemli ismi Arda Turan 35 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Geçen sezon Sarı-Kırmızılı takımın formasını giyen Arda bu sezon herhangibir takımla anlaşmamıştı.

Özel bir kliple açıklayacak

Arap yarımadası ve ABD'den istediği seviyede teklif alamayan yıldız isim kısa süre önce bu kararı ailesi ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı. Arda futbola veda ettiğini hazırlanmakta olan özel bir kliple açıklayacak.









Barcelona 34 milyon Euro ödemişti!

Kariyerine Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan Arda Turan Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formaları giydi. 2011 yılında 13 milyon Euro'ya Atletico'ya transfer olan yıldız orta saha 2015'te ise 34 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

UEFA Kupası kazandı!

Kariyeri başarılarla dolu olan Arda Turan 2007-2008 yılında Galatasaray'la ilk şampiyonluğunu kazandı. Arda, Atletico Madrid'te ise La Liga şampiponluğu, UEFA Avrupa Ligi Kupası, Süper Kupa kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımın en büyük yıldızlarından oldu.

Barça'da 4 kupa kazandı!

Barcelona kariyerinde Messi, Neymar ve Iniestalı kadroda yer olan Arda Turan ilk sezonunda İspanya La Liga ve Kral Kupası'nı kazandı. Barcelona kariyerinde 55 maça çıkan milli yıldızımız 55 maçta 15 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

100 kez milli oldu!

2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkan kadroyla harikalar yaratan Arda Turan 100 kez A Milli Takım forması giydi ve 17 gollük performans ortaya koydu.

Futbolu Galatasaray formasıyla bıraktı!

Barcelona sonrası Başakşehir'le 2. Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Arda Turan son 2 sezondur yuvası Galatasaray'a döndü.

Arda'nın kariyerine teknik direktör olarak devam etmesi bekleniyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel