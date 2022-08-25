2018'de geldiği Trabzonspor 'da harikalar yaratan, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynayan ve 30 Haziran 2022'de sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu.

Bordo Mavililer ile yollarını ayırmasının ardından ilk olarak Hull City ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan, son dönemde ismi ciddi bir şekilde Galatasaray 'la anılan 33 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Al Fayha, Nwakaeme'yi kadrosuna kattığını ve Nijeryalı yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fayha, Anthony Nwakaeme transferini duyurdu ve 33 yaşındaki yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un kurulan yeni kadroda Nijeryalı yıldız Nwakaeme'yi de görmek istediği fakat oyuncu ve menajerinin yüksek taleplerinin transferin gerçekleşmesinin engellediği gelen haberler arasında.

Uzun yıllardır Trabzonspor'un kilit oyuncularından olan ve geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta da önemli rol üstlenen Nwakaeme, Bordo-Mavili ekipten yıllık yaklaşık 3 milyon Euro istemişti. Başkan Ağaoğlu ise 1.5 milyon Euro önerdiklerini ve bu rakamın üstüne çıkmayacaklarını açıklamıştı.

Anthony Nwakaeme, 4 sezon formasını giydiği ve 3 kupa kazandığı Trabzonspor'da 145 maça çıktı, 47 gol, 40 asistle oynadı.

Trabzonspor öncesi kariyerinde Romanya ve İsrail'de forma giyen yıldız futbolcu, Karadeniz devinde forma giydiği 4 sezonda da oldukça başarılı olmuştu. Nwakaeme, geçtiğimiz sezon ligde 13 gol, 10 asistle oynamıştı. 4 sezonda toplam 145 resmi maçta Bordo Mavili ekip forması giyen tecrübeli oyuncu, 47 gol, 40 asistle oynadı.