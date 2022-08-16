Son dakika haberi! Antalyaspor Gustavo Blanco ile yollarını ayırdı

Süper Lig 'de yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala takımlarını güçlendirmeye devam ederken bir yandan da ayrılıklar yaşanıyor. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2019-2020 sezonunda Skakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Arjantinli futbolcu ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

30 yaşındaki forvet oyuncusu, Antalyaspor'da 2019-2020 sezonunda forma giydikten sonra diğer sezonları Real Oviedo ve Eibar takımlarında kiralık olarak geçirdi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu belirleyen ve oyuncuların lisanslarını çıkaran Antalyaspor, Gustavo Blanco'nun lisansını çıkarmamış, bu gelişme sonrasında tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılmıştı.

Yapılan görüşmeler sonrasında iki tarafta anlaşma sağlayarak ayrılık kararı aldı.

Gustavo Blanco, Akdeniz ekibiyle toplamda 31 maça çıkarken 5 gol 2 asistlik performansla oynadı.



