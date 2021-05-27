Son dakika haberi: Altay Bayındır sakatlandı! A Milli Takım'da büyük şok!
Türkiye-Azerbaycan maçında son dakika gelişmesi... A Milli Takımımızın Azerbaycan ile oynadığı maçta sakatlanan Altay Bayındır, oyuna devam edemedi. Ghorbani'nin faulü sonrası ayak bileğinden sakatlanan yıldız kalecinin yerine Gökhan Akkan oyuna dahil oldu.
EURO 2020 öncesinde ilk ciddi sınavında Azerbaycan ile özel maçta kozlarını paylaşan A Milli Takımımız'da sakatlık... 17 Nisan'da sakatlanan ve el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından formasına kavuşmuş, Milli Takım davetini almıştı.
Azerbaycan maçına ilk 11'de başlayan yıldız kaleci, 72. dakikada Ghorbani'nin faulü sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sekerek kenara gelen Altay'ın yerine Gökhan Akkan oyuna dahil oldu.