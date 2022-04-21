Süper Lig 'de İsmail Kartal ile 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yurt dışında teknik direktör konusunda resmi adımlar attığı isim ortaya çıktı. Sarı Lacivertlilerde iki imza atılacak ayrıca Kim Min Jae için resmi temaslar da başladı.

İşte Sarı Lacivertlilerde yaşanan son gelişmeler...

RESMİ TEMAS VAR

Fenerbahçe’deki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Kim Min-Jae, başta İngilizler olmak üzere birçok talip çıktı. Sarı-lacivertliler, 20 milyon euroya yakın serbest kalma maddesi bulunan oyuncu giderse, yerinin zor dolacağını düşünüyor.

Yeni sezon planları çerçevesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, sadece takviyeleri değil, mevcut kadrodaki isimleri de takımda tutmak için çabalayacak. Sarı-lacivertlilerin en önemli isimlerinden Kim’i, başta İngiliz ekipleri olmak üzere birçok önemli kulüp, yerinde izledi ve niyetlerini belli etti. Hatta Fenerbahçe ile temasa geçenler de oldu ve bu ilgi resmi teklif boyutuna ulaştı. Yeni sezon planları çerçevesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, sadece takviyeleri değil, mevcut kadrodaki isimleri de takımda tutmak için çabalayacak. Sarı-lacivertlilerin en önemli isimlerinden Kim’i, başta İngiliz ekipleri olmak üzere birçok önemli kulüp, yerinde izledi ve niyetlerini belli etti. Hatta Fenerbahçe ile temasa geçenler de oldu ve bu ilgi resmi teklif boyutuna ulaştı.

20 MİLYON EURO

Çaresiz kalırlarsa...20 milyon euroya yakın olan bir bedel karşılığında ayrılabilecek olan futbolcu için sezon sonunda zorlu bir süreç başlayacak. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki stoperi bırakmak istemiyor. Bunun temel sebebi ise yerini dolduracak ismi bulmak neredeyse imkânsız. Bu yüzden yönetim, futbolcuyu satmak istemiyor. Yeni sezonun en önemli isimleri arasında görünen futbolcunun serbest kalma bedeli ödenirse o zaman kulüp çaresiz kalacak.

ALTAY VE SERDAR AZİZ'E YENİ SÖZLEŞME

Fenerbahçe’de Serdar Aziz ve Altay Bayındır ile yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 2023 yılında sözleşmesi bitecek Altay, birçok Avrupa kulübünün radarında. Başarılı file bekçisinin yeni sözleşmesine serbest kalma maddesi konması ve önemli bir bedel yazılması planlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Serdar ile de görüşmelerin sürdüğü, iki taraf arasında ücret farkı bulunduğu dile getirildi.

KOÇ'UN LÖW ISRARI

Teknik adam ve futbolcu transfer görüşmeleri için yurtdışında bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, temaslarına devam ediyor. Önemli yabancı teknik adamlarla konuşma halinde olan Başkan Koç’un, en güçlü adayının hala Joachim Löw olduğu öğrenildi. Pazartesi gününden bu yana temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerin başkanının ayrıca golcü transferi için de çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.

EREN GÖRÜŞMESİ

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Mesut Özil’in durumunu konuşmak için İstanbul’a gelen menajeri Erkut Söğüt, Başkan Ali Koç’un yurt dışında bulunması nedeniyle yöneticilerle bir görüşme yaptı. Söğüt futbolcusunun kısa sürede takıma dahil olmasını istiyor. Sözleşmesinde Mesut’un kadro dışı kalamayacağına dair madde bulunduğunu hatırlatan Erkut Söğüt, Kasımpaşalı Eren Elmalı için de görüştü. (Milliyet)