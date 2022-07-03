Transferin hareketli takımı Adana Demirspor yine ses getirecek bir kadroyla lige girmenin planları içerisinde. Süreci bizzat yöneten başkan Murat Sancak, mesaisinin büyük bölümünü transfere ayırıyor. Güney ekibinin gündemine gelen son isimler ise taraftarı heyecanlandıracak cinsten. Adana Demirspor, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Ceikhou Kouyate’yi kadrosuna katmak için devrede. Bonservisi elinde olan ve İngiltere’nin yanı sıra Arap takımlarıyla da adı anılan deneyimli orta saha oyuncusu uzun bir süre Galatasaray ve Trabzonspor ’un da gündeminde yer almıştı.

Özel madde ile...

Lacivert-Mavililer’in hedefindeki bir diğer isim ise Fenerbahçe ’nin genç yeteneği Arda Okan Kurtulan... 19 yaşındaki futbolcuyu, Fenerbahçe’den sözleşmesine özel bir madde koydurup, takıma kazandırmaya çalışan Şimşekler, her iki transfer için de bütçeye uygun şartlar oluşması için temkinli davranıyor.