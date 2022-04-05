Son dakika haberi! Abdullah Avcı oyuncularına böyle seslendi...

40 bin kişilik müthiş taraftar desteğiyle Beşiktaş karşısına çıkan Trabzonspor , ligin ilk yarısında Vodafone Park’ta yıktığı rakibini bu kez Akyazı’da geçemedi. 1-1’lik beraberlik sonrası tribünlerin alkışlarla soyunma odasına gönderdiği Bordo-Mavili takımda, moraller biraz bozuktu. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı hemen duruma müdahale etti. Beşiktaş’ın her şeye rağmen güçlü bir rakip olduğunun altını çizen başarılı hoca, “Kazanmak için her şeyi yaptık ama olmadı. Karşımızda çok dirençli bir takım vardı. Bu müthiş atmosferde elbette taraftarımıza galibiyet hediye edebilirdik. Ancak futbolda bunlar var. Biz buralara büyük fedakârlıklar yaparak geldik. Aynı şekilde devam edeceğiz” sözleriyle takımına seslendi.

‘Mutlu sona az kaldı’

Maç sonrası basın toplantısında şampiyonluk için net konuşan ve “Çifte bayram yaşayacağız. Taraftarlar hazırlıklara başlasın” diyen Avcı, oyuncularına da benzer sözler sarf etti. Liderin teknik patronu, “Biz lideriz ve şampiyonluğa gidiyoruz. Mutlu sona çok az kaldı. Bu ay bu işi bitireceğiz. Size güveniyorum” ifadelerini kullandı.







