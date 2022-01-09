Son dakika haberi: 9 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 9 Ocak Pazar gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 384.049 test yapıldı. Son 24 saatte, 61.727 yeni vaka tespit edilirken 173 kişi hayatını kaybetti, 35.163 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar.'' ifadelerini kullandı.