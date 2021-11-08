Son dakika haberi: 8 Kasım koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 8 Kasım Pazartesi gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 357.832 test yapıldı. Son 24 saatte, 27.824 yeni vaka tespit edilirken 187 kişi hayatını kaybetti, 28.255 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart.'' ifadelerini kullandı.



