Son dakika haberi: 7 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 7 Ocak Cuma gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 406.796 test yapıldı. Son 24 saatte, 63.214 yeni vaka tespit edilirken 157 kişi hayatını kaybetti, 29.197 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİRİM DÜŞÜNCESİYLE tedbirleri asla ihmal etmeyin.'' ifadelerini kullandı.