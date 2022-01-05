Son dakika haberi: 5 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 5 Ocak Çarşamba gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 417.787 test yapıldı. Son 24 saatte, 66.467 yeni vaka tespit edilirken 143 kişi hayatını kaybetti, 29.316 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun.'' ifadelerini kullandı.