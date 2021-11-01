Son dakika haberi: 31 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 31 Ekim Pazartesi gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 31 Ekim verilerine göre, 347.362 test yapıldı. Son 24 saatte, 23.948 yeni vaka tespit edilirken 201 kişi hayatını kaybetti. 26.175 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen Üçüncü Doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. Doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz.'' ifadelerini kullandı.