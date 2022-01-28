Son dakika haberi: 28 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 28 Ocak Cuma gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 438.252 test yapıldı. Son 24 saatte, 93.586 yeni vaka tespit edilirken 210 kişi hayatını kaybetti, 85.503 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var.'' ifadelerini kullandı.