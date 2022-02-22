Son dakika haberi: 22 Şubat koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat Salı gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 463.335 test yapıldı. Son 24 saatte, 86.070 yeni vaka tespit edilirken 271 kişi hayatını kaybetti, 98.199 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım.'' ifadelerini kullandı.



