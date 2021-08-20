Son dakika haberi: 20 Ağustos koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 20 Ağustos Cuma gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Verilere göre, 293.252 test yapıldı. Son 24 saatte, 19.918 yeni vaka tespit edilirken 204 kişi hayatını kaybetti. 15.561 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız.'' dedi.