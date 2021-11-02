Son dakika haberi: 2 Kasım koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 2 Kasım Salı gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 2 Kasım verilerine göre, 361.533 test yapıldı. Son 24 saatte, 29.796 yeni vaka tespit edilirken 224 kişi hayatını kaybetti. 29.837 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız %90’a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz!'' ifadelerini kullandı.