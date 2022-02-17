Son dakika haberi: 17 Şubat koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 17 Şubat Perşembe gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 465.563 test yapıldı. Son 24 saatte, 92.406 yeni vaka tespit edilirken 258 kişi hayatını kaybetti, 103.988 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz.'' ifadelerini kullandı.



