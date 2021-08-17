Son dakika haberi: 17 Ağustos koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 17 Ağustos Salı gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Verilere göre, 294.561 test yapıldı. Son 24 saatte, 21.692 yeni vaka tespit edilirken 183 kişi hayatını kaybetti. 14.636 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız.” dedi.