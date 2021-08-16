Son dakika haberi: 16 Ağustos koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos Pazartesi gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Verilere göre, 281.184 test yapıldı. Son 24 saatte, 18.163 yeni vaka tespit edilirken 165 kişi hayatını kaybetti. 16.642 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var.” dedi.

Dün vaka ve vefat sayısı kaçtı?

Bakanlığın 15 Ağustos verilerine göre, dün 281.184 test yapılmıştı. 18.847 vaka tespit edilirken, 154 kişi hayatını kaybetmiş ve 14.426 kişi sağlığına kavuşmuştu.



