Son dakika haberi: 15 Ağustos koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 15 Ağustos Pazar gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Verilere göre, 281.184 test yapıldı. Son 24 saatte, 18.847 yeni vaka tespit edilirken 154 kişi hayatını kaybetti. 14.426 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız” dedi.

Dün vaka ve vefat sayısı kaçtı?

Bakanlığın 14 Ağustos verilerine göre, dün 284 bin 947 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 949 vaka tespit edilirken, 145 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 bin 364 kişi sağlığına kavuşmuştu.



