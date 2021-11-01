Son dakika haberi: 1 Kasım koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 1 Kasım Pazartesi gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 1 Kasım verilerine göre, 356.643 test yapıldı. Son 24 saatte, 28.678 yeni vaka tespit edilirken 217 kişi hayatını kaybetti. 29.296 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75’i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var.'' ifadelerini kullandı.