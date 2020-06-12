SON DAKİKA! Guilherme Fenerbahçe maçında yok

Son dakika haberi. Trabzonspor'un Göztepe'ye konuk olduğu maçın 42. dakikasında kırmızı kart gören Guilherme, salı günü Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

12 Haziran 2020, Cuma 21:47 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Guilherme Fenerbahçe maçında yok

Son dakika haberi. Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'ye konuk olan Trabzonspor, Guilherme'nin gördüğü kırmızı kartla yıkıldı.

Salı günü Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek Bordo Mavili ekipte Guilherme, cezası nedeniyle dev maçı kaçıracak.

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