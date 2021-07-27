Son dakika GS transfer haberi! Galatasaray'da Mert Çetin gelişmesi!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ozan Kabak ve Kaan Ayhan’dan istediğini elde edemeyen G.Saray, bonservisi Roma’da olan ancak 2 sezonluğuna Verona’ya kiralanan Mert Çetin için temas kurdu. Başkent ekibi ise adresi Verona olarak gösterip “Önce onları ikna edin” cevabını verdi. İşte Mert Çetin transferini detayları...
Patrick Van Aanholt, Sacha Boey ve Cicaldau transferi sonrası yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray , stopere yerli takviye yapmak için 4 koldan saldırıyor. Luyindama'dan memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, ilk 11 düzeyinde yerli savunmacı transferi istiyor.
G.SARAY ROMA İLE İLETİŞİME GEÇTİ
Ozan Kabak ve Kaan Ayhan'daki mali sıkıntılar yüzünden sarı-kırmızılı kulüp, bir başka milli stoper Mert Çetin'i gündemine aldı. Mert'in bonservisine sahip olan Roma ile iletişime geçildi.
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ROMA TRANSFER İÇİN ŞART KOYDU: "VERONA'YI İKNA ETMELİSİNİZ"
24 yaşındaki stoperini geçen yaz 2 sezonluğuna Verona'ya kiralayan Roma cephesi, "Biz bu anlaşmayı bozarsak Verona'ya tazminat ödemek durumunda kalırız.
Mert Çetin'i kiralamak için Verona'yı ikna etmelisiniz'' mesajını iletti. Verona'da geçen sezon sadece 7 maçta forma giyen Mert, EURO 2020 aday kadrosunda kendisine yer bulamamıştı.
Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen 1997 doğumlu 1.89 metre boyundaki savunmacı, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. (Sabah)