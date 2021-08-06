Tranfserin flaş takımı Galatasaray stopere olduğu gibi orta sahaya da savunma yönü güçlü bir oyuncu almak istiyor. Cim Bom'un planlarında bu bölge için olan oyuncu Aliou Dieng. Mısır'ın Al Ahli takımında forma giyen ve Avrupa'da oynamak isteyen 23 yaşındaki Malili oyuncunun Sarı-Kırmızılı takımın teklifini kabul ettiği iddia edilmişti. Ancak transferin önündeki bonservis engeli bir türlü aşılamadı.

4 yıllık sözleşmesi var

Galatasaray kapıyı 5 milyon Euro ile çalarken Mısır ekibinin 7 milyon Euro istediği belirtildi. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılılar'ın Al Ahli'ye yeni bir teklif sunduğu ve bonservis için rakamı 5.5 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi. Takımıyla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunmasına karşın Cim Bom'un teklifi sonrası ayrılmaya sıcak bakan Dieng konusunda şimdi gözler Mısır takımının Galatasaray'a vereceği yanıta çevrildi. Cevap yine olumsuz olursa durum değerlendirmesi yapılacağı öğrenildi.



