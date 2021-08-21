Victor Nelsson transferi için bir ay uğraşan G.Saray'da Christian Luyindama satış listesine koyulmuştu. Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk teklif ise kabul edilmedi. Ancak Giresun'da Marcao'nun gördüğü kırmızı kart ve aldığı 8 maçlık ceza hem teknik direktör Fatih Terim'in hem de yönetimin planlarını değiştirdi. Luyindama'yı Avrupa ve ligde 2 ay boyunca ilk 11'de kullanacak Terim, Kongolu stoperin kalmasına karar verdi. Yönetimin, Luyindama'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıl uzattığı öğrenildi. 1 milyon 50 bin Euro garanti paraya oynayan Luyindama'nın ücreti Marcao ile aynı seviyeye (1.2 milyon Euro) çıkarıldı. 27 yaşındaki oyuncu, en az iki ay takımdan uzak kalacak Marcao'nun yokluğunda savunmada Victor Nelsson'un partneri olacak. Moral motivasyonu yükselen Luyindama, Florya'da yaptığı ekstra çalışmalarla son 2 haftadır teknik heyetin takdirini kazanmış durumda.

Kaynak: Sabah