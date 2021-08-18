Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın GS TV'ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Biz zaten yönetim olarak Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olayı kesinlikle tasvip etmediğimizi belirttik. Bizim bir kulüp içi disiplin talimatımız var. Bu disiplin talimatnamesi gereği yapılması gereken örneğin savunma alma, bu savunma sonrası teknik heyet raporu alma ve bunun sonucunda gerekli yaptırımları yapmak üzere net belirtilmiş konularımız var. Biz disiplin sürecini başlattık.

"BU BİR AİLE MESELESİDİR"

Dışarıda gelişen olayları çok yakından takip ediyoruz. Hiç kimse unutmasın ki Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Dışarıda sadece kendi hevesleri için Galatasaray'da alınması istenen aksiyonları da kimse Galatasaray'a dikte edemez. Özellikle bazı televizyonlarda, bazı yorumcuların yaptığı seviyesiz yorumlara cevap vermiyor oluşumuz, nezaketimiz yanlış anlaşılmasın. Gerekli olduğu zaman en sert tepkiyi veririz. Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntı canlı yayında meydana gelmesidir. Oyuncumuz gerekli açıklamayı yaptı. Teknik direktörümüzle ve takım kaptanlarımızla görüşerek gereken cezayı vereceğiz.

"KİMSE GALATASARAY ÜZERİNDEN RACON KESMEYE ÇALIŞMASIN"

Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, rating kasmaya çalışmasın.

Bu sene ciddi bir yeniden yapılanmaya gittik hocamızla beraber. Hocamız da zaten defalarca teknik anlamda bu yapılanmanın ne anlama geldiğini anlattı. Genç, Galatasaray’ın önümüzdeki 3-5 senesinde birlikte oynama kabiliyeti gösterecek yıldız adaylarını veya yıldızları transfer ettik. Tek şanssızlığımız tabii bu Türkiye’nin puanının düşüklüğü sebebiyle ön elemelerin erken başlamasıydı. Takımımız henüz bir arada yeni yeni oynuyor. Yani en son Rumen oyuncumuz ilk maçını oynadı. Yeni stoperimiz ilk maçını henüz oynayamadı. Biz çok iyi işaretler görüyoruz. Hocamızdan aldığımız bilgi de bu yönde. Galatasaraylılar rahat olsunlar. Hakikaten Galatasaray’a yakışan ve gurur duyacakları bir takım yaratma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Randers maçı bizim için önemli. Oradan umut ederim iyi bir sonuçla geri dönüp burada da artık direkt grup seviyesine kalmak için gerekli mücadeleyi vermek istiyoruz. Tüm oyuncularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



