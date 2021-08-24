Son Dakika GS haberi... Galatasaray, Morutan transferini bitiriyor

Oyuncunun kulübü FCSB'nin başkanı Gigi Becali'nin fiyat artırmaya yönelik açıklamalarına yanıt vermeyerek oyuncunun bonservis bedelini istediği seviyelere çeken Galatasaray yönetimi, transferi bitirmek için düğmeye bastı. 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelme isteği transferin gerçekleşmesinde önemli rol oynarken, başkan Becali'nin fiyatı yüksek seviyelerden açması sonrasında Galatasaray yönetimi beklemeye geçmişti.

TRANSFERDE SON NOKTAYA GELİNDİ

Başkan Burak Elmas, Morutan transferiyle ilgili yaptığı açıklamalarda resmi bir teklif iletmediklerini ve bu seviyedeki ücretlere oyuncuyu kadroya katamayacaklarını söylerken, FCSB Başkanı Becali ısrarından vazgeçti ve transferde son noktaya gelindi.

Morutan'ın, kulüplerin arasındaki sözleşme şartlarının son detaylarının tamamlanması sonrasında İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

SIRADAKİ HEDEFLER GEDSON VE HALİL

Galatasaray'ın Morutan transferi sonrasındaki hedefleri ise geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu olacak. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği iki oyuncu için yönetim tarafından nabız yoklanmaya devam edilirken, iki oyuncunun da kulüpleri futbolcularını satmaya sıcak bakmıyor. Galatasaray yönetimi, eylül ayında Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu transferleri için son tekliflerini yapacak ve beklemeye geçecek.

DHA