Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da son dakika gelişmesi... Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılı ekip yönetimi, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Berkan Kutlu için devreye girdi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Galatasaray, 23 yaşındaki orta saha için Alanyaspor'a resmi teklif yaptı ve iki kulüp arasında bonservis pazarlıkları başladı.

Salih Uçan, Bakasetas, Ceyhun Gülselam ve Siopis gibi isimlerin olduğu takımda muhteşem bir grafik ortaya koyan, formayı kapan ve takımın değişilmezleri arasına giren Berkan, başta Serie A olmak üzere Avrupa ekiplerinin de radarına girdi.









Fiziksel olarak takımın en iyileri arasında yer alan Berkan, maçlardaki yüksek koşu mesafeleri ile de ön plana çıktı. Süper Lig'deki ilk sezonunda tam 38 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha, 3 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.

Bonservis bedeli olmadan Alanyaspor'a gelen Berkan'ın güncel piyasa değeri 3.3 milyon Euro.







