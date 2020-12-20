Süper Lig ekiplerinden Göztepe, rutin yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 3 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü Hatayspor ile karşı karşıya gelen Göztepe, 22 Aralık Salı günü de Galatasaray ile karşılaşacak.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol A Takımımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde 3 futbolcumuz ve bir teknik heyet personelimizin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan 4 kişi ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır."

Göztepe'nin başarılı isimlerinden kaleci İrfan Can Eğribayat, corona virüs testinin pozitif çıktığını Instagram hesabı üzerinden açıkladı.