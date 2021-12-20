Süper Lig ekiplerinden Göztepe , Brown Ideye'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Geçen sezon başında Yunanistan'ın Aris takımından İzmir ekibine gelen 33 yaşındaki futbolcu ilk senesinde 39 maça çıkıp sadece 2 gol atabildi. Bu sezon başında ise kadroda düşünülmeyen Ideye, 5 müsabakada 42 dakika sahada kalıp gol atma başarısı gösteremedi.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Oyuncumuz Brown Ideye ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Ideye'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.