Süper Lig ekiplerinden Göztepe 'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı Kırmızılı kulüp yaptığı açıklama ile Beykan Şimşek'in Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a sezon sonuna kadar kiralık olarak gittiğini duyurdu.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Oyuncumuz Beykan Şimşek'in sezon sonuna kadar Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.