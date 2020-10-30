Son dakika | Göztepe - Alanyaspor macı ertelendi!

Süper Lig'in 7. haftasında İzmir'de oynanacak Göztepe - Alanyaspor maçı deprem nedeniyle ertelendi. TFF konuyla ilgili kısa süre içinde açıklama yapacak.

Yarın oynanacak Göztepe - Alanyaspor karşılaşmasının başlama saati daha önce 16.00'da olarak açıklanmıştı.

TFF açıklama yaptı...

Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir’i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.

Süper Lig’de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig’deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.

Alanyaspor'un twitterdan yaptığı duyuru...

Göztepe ile yarın deplasmanda oynayacağımız karşılaşma, Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



