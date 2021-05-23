Son dakika | Gol kralı Serdar Dursun Bundesliga'ya çıkan takımı değiştirdi
Bundesliga 2'de Darmstadt forması giyen Serdar Dursun attığı 27 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Sezonun son haftasında Holstein Kiel deplasmanında iki gol atan Serdar Dursun, rakibinin ilk 2 için sezonu bitirmesini etkiledi ve sezona damga vurdu
Bundesliga 2'de Darmstadt forması giyen Türk oyuncu Serdar Dursun, attığı 27 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Sezonun son haftasında üst lige çıkma şansı bulunan Holstein Kiel ile deplasmanda karşılaşan Darmstadt adına iki gol birden atan Serdar Dursun, sezonun kaderini değiştirdi.
Bundesliga'ya çıkan takımı değiştirdi
Son haftaya Bochum 64 puanla lider Holstein Kiel 62 puanla 2.sırada ve Fürth 61 puanla 3.sırada girdi. Son hafta Bochum rakibi Sandhausen'i 3-1 yendi ve Bundesliga'ya çıktı. Serdar Dursun'un 2 gol attığı maçta Holstein Kiel evinde 3-2 mağlup oldu ve Greuther Fürth'ün Düsseldorf'u 3-2 yenmesi ile play-out oynama sırasına yani 3.sıraya indi. Greuther Fürth ise Bundesliga'ya çıktı.
Holstein Kiel, Play-Out maçlarını Köln ile oynayacak. Turu geçen taraf gelecek sezon Bundesliga'da oynayacak.