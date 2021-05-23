Bundesliga 2'de Darmstadt forması giyen Türk oyuncu Serdar Dursun, attığı 27 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Sezonun son haftasında üst lige çıkma şansı bulunan Holstein Kiel ile deplasmanda karşılaşan Darmstadt adına iki gol birden atan Serdar Dursun, sezonun kaderini değiştirdi.

Bundesliga'ya çıkan takımı değiştirdi

Son haftaya Bochum 64 puanla lider Holstein Kiel 62 puanla 2.sırada ve Fürth 61 puanla 3.sırada girdi. Son hafta Bochum rakibi Sandhausen'i 3-1 yendi ve Bundesliga'ya çıktı. Serdar Dursun'un 2 gol attığı maçta Holstein Kiel evinde 3-2 mağlup oldu ve Greuther Fürth'ün Düsseldorf'u 3-2 yenmesi ile play-out oynama sırasına yani 3.sıraya indi. Greuther Fürth ise Bundesliga'ya çıktı.

Holstein Kiel, Play-Out maçlarını Köln ile oynayacak. Turu geçen taraf gelecek sezon Bundesliga'da oynayacak.









BUNDESLIGA II PUAN DURUMU



