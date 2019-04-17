Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, MHK ile yaptıkları görüşme sonrası sert açıklamalar yaptı. Albayrak'ın "Elimde belgeler var açıklamalarına karşılık" Gümüşdağ, "Bu ifadeleri belgesiz, bilgisiz kimse kullanamaz. Elinde belge ve ses kayıtları varsa kamuoyuyla paylaş. Yoksa da çık özür dile" şeklinde konuştu.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın yaptıı açıklamalar...

MHK Başkanı ve heyetiyle toplantı gerçekleştirdi. Hem nezaket ziyareti yaptık hem de gündemi değerlendirdi. Son 6 hafta içinde başarılar diledik.

Geçen hafta iki derbi oynandı. Bu derbilerden sonra Beşiktaş'ın ciddi Şampiyonlar Ligi şansı doğdu. Artık iki rakibizim var. Başakşehir şampiyonluğun en büyük rakibi hala. Dün itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığına Galatasaray yönetimi için başvuruda bulunduk. Ayrıca TFF'ye bu konu için başvuru yaptık.

"Belgeleri paylaş ya da özür dile"

Galatasaraylı yönetici çok ağır ithamlarda bulundu. "Şampiyon belli" dedi. Ellerinde belgelerin olduğunu söylediler. Başakşehir Avrupa'nın en az gol yiyen takımı, 5 puanla öndeyiz. Futbol camiası bu söylentilerin farkında. Biz bunun altında kalmayız. Gereken başvuruları yaptık. Bu ifadeleri belgesiz, bilgisiz kimse kullanamaz. Elinde belge ve ses kayıtları varsa kamuoyuyla paylaş. Yoksa da çık özür dile...

Abdürrahim Albayrak ne demişti?

"Sustuk, saygımızdan hiçbir zaman ödün vermedik, herkese saygı gösterdik. Konyaspor maçında verilen penaltı, yan hakem ısrarla orta hakeme 'Temiz' diyor, bunun görüntüleri, sesleri elimizde var. Arkadaşlar bildiğim bir çokşey var. Bana söylenene göre birçok şeyler var. Türk futbolu adına, Türk futbolunun markası adına üzgünüm. Zamanı gelince çok şey paylaşacağım.