Son dakika | Gökhan İnler Beşiktaş yolunda

Maddi anlamda zor günler geçiren ama aynı zamanda Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacak ve bu sebeple düşük maliyetle geniş bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş bu transferi uygun bir ücretle bitirmek istiyor. Gökhan İnler’in de fedakarlığa hazır olduğu ve para konusunu asla sorun etmeyeceğini belirttiği öğrenildi.

Süper Lig’in 21 takım olması nedeniyle gelecek sezon Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte yaklaşık 60 maç oynaması öngörülen Beşiktaş’ta teknik heyet hem Atiba’ya destek olmak için hem de orta sahada elinde fazla alternatif olmaması sebebiyle bu transferi bitirme gayretinde.

Takım içinde Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrasında, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in durumlarının belirsiz olması sebebiyle tecrübeli bir yerli oyuncu olarak Gökhan İnler’in transfer edilmesine Teknik Direktör Sergen Yalçın da sıcak bakıyor.

Beşiktaş’tan ayrıldığı dönemde Siyah Beyazlı kulübün maddi anlamda elini rahatlatmak için veda kararı alan ve o dönem yaptığı yazılı açıklamada “BU BİR VEDA DEĞİL” başlığıyla duygusal bir metin yazan oyuncu Beşiktaş’tan istemeden ayrıldığını ima etmişti. Ayrılığı sonrasında da her dönemde Beşiktaş’a gerek manevi, gerekse oluşturulan kampanyalarda yer alarak desteğini sürdürmesi sebebiyle Beşiktaşlı taraftarlar da çok sevdikleri Gökhan İnler’in yeniden transfer edilmesine sosyal medyadan ciddi anlamda destek veriyor.

3 sezondur Medipol Başakşehir forması giyen Gökhan İnler bu süre içerisinde 70 resmî maçta forma giydi.

89 kez İsviçre Milli takımı forması giyerek uzun yıllar kaptanlığını yapmış olan ve 3 yıl daha futbol oynamayı düşünen Gökhan İnler’in Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi maçları sonrasında Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaan Ülker, İstanbul DHA