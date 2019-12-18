Gökhan Çıra'dan son dakika açıklaması: Tuzlaspor-Galatasaray maçındaki olayların içerisinde yer alan, Fatih Terim'e de "Mafya mısın?" diyen futbolcu Gökhan Çıra, deneyimli hocadan ve Sarı Kırmızılı ekip taraftarından özür diledi.

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Gökhan Çıra ne demişti?

Maçtan sonra Galatasaray’ın teknik heyetinden tanımadığı birinin kendisine yumruk attığını öne süren Gökhan Çıra’nın alnındaki şişlikler dikkat çekti. Gökhan, “Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin? Evet Gökhan Çıra benim. Nerede olduğum da belli. Galatasaray altyapısında oynadım. Orada ne yaşadığımı kimse bilemez. Ben bunu bildiğim için cephe aldım. Orada 2-0 kazanmışım sevinmeyecek miyim? Sevineceğim, az bile yaptım. Buna tepki gösteriyorlarsa, PSG’ye, Real Madrid’e, Brugge’e böyle oynasınlar. Bize değil. Türkiye’yi rezil ettiniz. Muslera da gelip anama küfür ediyorsa, benim gözümde karakterli biri asla değildir” ifadelerini kullanmıştı.