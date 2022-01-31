Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Flavio'nun Trabzonspor 'a geri döneceğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Giresunspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı internet sitelerinde sezon başında Trabzonspor'dan kiraladığımız futbolcumuz Flâvio Medeiros da Silva ile ilgili yer alan ve oyuncumuzun takımımızdan ayrılacağı, Trabzonspor kulübünün Flâvio'yu geri çağıracağı yönündeki haberler tamamen hayal ürünü olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Kardeş kulübümüz Trabzonspor'un ne böyle bir arzusu ne de talebi bulunmamaktadır. Gerek saha içinde, gerekse saha dışındaki performansından oldukça memnun olduğumuz oyuncumuz Flâvio, sezon sonuna kadar Giresunspor forması giymeye devam edecektir.

Giresunspor'umuza zarar verme arzusundaki kesimler tarafından ortaya atılan maksatlı haberlerin kulübümüzce dikkatle takip edilmekte olduğunun kamuoyunca bilinmesini isteriz. Amacı belli olan bu tip haberlere itibar edilmemesini diliyor, maksatlı yapılan bu gerçek dışı haberlerle ilgili takdiri Giresunspor camiasına bırakıyoruz.