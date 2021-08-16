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Son dakika | Giresunspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Mete Kalkavan

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 17:03 Son Güncelleme:
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Son dakika | Giresunspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Mete Kalkavan

Süper Lig 'in ilk haftasında Giresunspor'un Galatasaray 'ı konuk edeceği karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. Giresunspor - Galatasaray mücadelesinde VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak. 

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Mete Kalkavan'ın VAR görevini üstleneceği mücadelede AVAR hakemi olarak da Mert Güzenge'nin görev yapacağı açıklandı. 

Giresunspor - Galatasaray karşılaşmasını daha önce açıklandığı üzere orta hakem olarak Erkan Özdamar yönetecekken Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yardımcıları, Alper Çetin de dördüncü hakem olarak görev alacak. 

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