Süper Lig 'in ilk haftasında Giresunspor'un Galatasaray 'ı konuk edeceği karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. Giresunspor - Galatasaray mücadelesinde VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.





Mete Kalkavan'ın VAR görevini üstleneceği mücadelede AVAR hakemi olarak da Mert Güzenge'nin görev yapacağı açıklandı.

Giresunspor - Galatasaray karşılaşmasını daha önce açıklandığı üzere orta hakem olarak Erkan Özdamar yönetecekken Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yardımcıları, Alper Çetin de dördüncü hakem olarak görev alacak.