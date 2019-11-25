Erkan Zengin'in takımdan ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük'te yeni teknik direktör belli oldu. TFF 1. Lig ekibi tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile anlaştı.
Fatih Karagümrük TFF 1. Lig'de 7. hafta itibariyle 19 puanla 7. sırada bulunuyor.
Karagümrük resmen açıkladı...
Yeni Teknik Direktörümüz Giray Bulak.
Tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile sözleşme imzaladık.
Yıllardır Türkiye'nin bir çok önemli ekibinde görev alan 61 yaşındaki teknik adam artık Karagümrük'te.
Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz.
61 yaşındaki Giray Bulak son olarak Boluspor'da görev yapmıştı.