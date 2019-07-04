İtalyanların dünyaca ünlü file bekçisi Gianluigi Buffon, bir yıllık ara sonrası Juventus'a geri döndü. Torino devinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada geçtiğimiz 41 yaşındaki efsanevi eldivenin bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini bir yıllığına Torino devine bağlayan sözleşmenin altına imzasını attığı duyuruldu.

2001 yazında Parma'dan Juventus'a transfer olan Buffon, 17 yıl boyunca Siyah Beyazlılar'ın kalesini koruduktan sonra geçtiğimiz yaz Paris Saint Germain'in yolunu tutmuştu. Başarılı kaleci, kariyerindeki en önemli eksik olan Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler